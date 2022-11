Moraes manda desobstruir vias ocupadas por bolsonaristas e amplia punição a manifestantes

O ministro do STF determinou que a PF, PRF e polícias militares locais ajam em todas as vias públicas para a retirada dos bolsonaristas edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ampliou sua decisão para que as rodovias ocupadas por manifestantes bolsonaristas, inconformados com a vitória de Lula, sejam desobstruídas. Na decisão, Moraes determina que as medidas”sejam imediatamente tomadas pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal e pelas polícias militares dos estados” para imediata desobstrução. As informações são do Metrópoles.

De acordo com o documento, a ordem vale para quaisquer vias e locais públicos que, “ilicitamente, estejam com seu trânsito ou acesso interrompido, com o resguardo da ordem e, principalmente, da segurança dos pedestres, motoristas, passageiros e dos próprios participantes do movimento ilegal que porventura venham a se posicionar em locais inapropriados em vias públicas ou no entorno”, diz a decisão.

A ordem do ministro é que as polícias identifiquem os manifestantes, empresas e pessoas que participem dos movimentos para que seja aplicada multa de R$ 100 mil por hora, conforme previsto em decisão do próprio ministro em 31 de outubro.

A Justiça suspeita que empresas têm oferecido suporte logístico e financeiro às pessoas e veículos que permanecem em locais públicos. A identificação será fundamental para que se dê continuidade às investigações e punições.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.