Moraes manda PF ouvir Weintraub nesta sexta

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal (PF) colha informações sobre o depoimento do ex-ministro da Educação Abraham Weintraub nesta sexta-feira (4). O ex-titular da pasta teria divulgado afirmações falsas sobre a atuação do Supremo e seus integrantes.

De acordo com a CNN Brasil, Weintraub disse em um podcast que um dos ministros do Supremo tentou comprar a casa onde morava após sua ida para os Estados Unidos. Sem citar nomes, o ex-ministro afirmou que este mesmo magistrado negou um de seus pedidos de habeas corpus.

Em sua decisão, Moraes destacou terem sido "veiculadas, por parte de Abraham Weintraub, diversas informações falsas acerca da atuação do Supremo Tribunal Federal e de condutas relacionadas a um de seus membros". "Diante do exposto, autorizo o reagendamento solicitado pela Polícia Federal, e determino que a oitiva de Abraham Weintraub ocorra no dia 4/2/2022", complementou.

