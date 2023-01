Moraes manda tirar do ar redes de jornalistas bolsonaristas

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que as redes sociais suspendam as contas dos jornalistas bolsonaristas Guilherme Fiuza, Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino. Segundo a CNN Brasil, eles estão sendo investigados pela divulgação de discurso de ódio e antidemocrático.

”O objetivo da apuração é também saber quem está financiando eles.As decisões estão sob sigilo. No STF, tramitam em segredo inquéritos sobre divulgação de Fake news, financiamento de milícias digitais e atos antidemocráticos”, ressalta a reportagem.

