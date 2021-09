Moraes prorroga por mais 60 dias inquérito contra Daniel Silveira

Apoie o 247

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes deicidiu nesta quinta-feira (9) prorrogar por mais 60 dias o inquérito que apura diversas violações do uso da tornozeleira eletrônica que teriam sido cometidas pelo deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ).

Os 60 dias serão contados a partir do último dia do prazo anterior, 11 de agosto.

O ministro também determinou que o secretário de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro encaminhe em até 48 horas uma tornozeleira eletrônica idêntica à utilizada por Silveira ao setor técnico-científico da Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, para a “elucidação dos fatos investigados, notadamente no que diz respeito ao sucesso da perícia do equipamento utilizado pelo parlamentar”, com a “finalidade de servir como parâmetro de equipamento íntegro, nos exames periciais que estão sendo conduzidos para atestar a condição da cinta da tornozeleira eletrônica que estava afixada no mencionado parlamentar”.

