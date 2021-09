Moraes revoga prisão de militante bolsonarista Oswaldo Eustáquio

Na decisão, o ministro do STF escreveu que após o feriado do 7 de setembro não havia mais elementos necessários para a detenção edit

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - O ministro Alexandre de Moraes revogou a prisão do militante bolsonarista Oswaldo Eustáquio. A decisão foi assinada no último dia 9. Quatro dias antes, Moraes havia decretado a prisão preventiva de Eustáquio, com vistas a evitar “agressões e ameaças contra a democracia” no 7 de setembro.

A decisão de Moraes foi confirmada pela defesa de Oswaldo Eustáquio. No documento, o ministro escreveu que após o feriado do 7 de setembro não havia mais elementos necessários para a detenção. Antes do protesto, Moraes havia considerado que o militante estava incitando atos antidemocráticos.

Leia a íntegra no Metrópoles.

