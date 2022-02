Moraes revoga prisão domiciliar de Zé Trovão, que deverá usar tornozeleira eletrônica

O caminhoneiro é investigado no âmbito do inquérito que apura a organização de chamados “atos antidemocráticos” que ocorreram no dia 7 de setembro contra o STF edit

247 - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou, na segunda-feira, 14, o uso de tornozeleira eletrônica e revogou a prisão domiciliar do caminhoneiro bolsonarista Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, que é investigado no âmbito do inquérito que apura a organização de chamados “atos antidemocráticos” que ocorreram no dia 7 de setembro contra a Corte.

O caminhoneiro teve a prisão decretada no dia 3 de setembro do ano passado, antes das mobilizações do dia 7 do mesmo mês. A determinação foi do ministro Alexandre de Moraes, a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). No entanto, o caminhoneiro ficou foragido no exterior até o dia 26 de outubro, entregando-se à Polícia Federal em Joinville (SC).

