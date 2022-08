Moraes será relator de ação contra Bolsonaro sobre varíola dos macacos

Apoie o 247

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), será relator da ação que acusa o governo de Jair Bolsonaro de falta de gestão em relação à expansão da varíola dos macacos. O PSB, autor da ação, argumenta que há negligência por parte de Bolsonaro e que a posição do governo viola os princípios da saúde e da proteção à vida e da dignidade humana.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), entre 22 de julho e 7 de agosto o Brasil registrou alta de 190,7% no número de casos. No período, o número saltou de 592 para 1721 diagnósticos positivos. Ao todo, Jair Bolsonaro é alvo de 4 inquéritos no STF, das quais 3 são relatadas pelo ministro Alexandre de Moraes.

