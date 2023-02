Moraes tem sido rigoroso nos processos e na punição aos golpistas, diz Tebet

'O STF, na figura de Alexandre de Moraes, tem sido rigoroso na tramitação do processo e na punição desses que são chamados no Brasil de golpistas', disse a ministra edit

247 - A ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB), elogiou a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes nos processos contra os militantes bolsonaristas e de extrema direita envolvidos nos atos terroristas do dia 8 de janeiro, em Brasília, quando as sedes dos três Poderes foram invadidas e depredadas pelos manifestantes.

“O Supremo Tribunal Federal, na figura de Alexandre de Moraes, tem sido rigoroso na tramitação do processo e na punição desses que são chamados no Brasil de golpistas”, disse Tebet neste sábado (4), durante participação virtual no evento do grupo Lide em Lisboa, segundo a CNN Brasil.

“A democracia não é só feita de tijolos e cimento. É feita de alma e a alma do povo brasileiro é democrática. A democracia venceu e se fortaleceu ainda mais”, ressaltou Tebet mais à frente. Em uma referência à eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ela afirmou que “o processo eleitoral trouxe de volta ao Brasil um democrata e, antes vivendo a barbárie, hoje nós vivemos na mais absoluta e plena democracia”.

