Moro aceita mais uma derrota para Bolsonaro e diz: vamos em frente

"Sempre me posicionei contra algumas inserções feitas pela Câmara no texto originário, como o juiz de garantias. Apesar disso, vamos em frente", escreveu Moro em sua página no Twitter edit

247 - Contrariado com a decisão de Jair Bolsonaro de manter a criação do juiz de garantias no pacote anticrime sancionado, o ministro Sérgio Moro voltou a comentar o assunto, evidenciando que aceitou a derrota.

"Sempre me posicionei contra algumas inserções feitas pela Câmara no texto originário, como o juiz de garantias. Apesar disso, vamos em frente", escreveu Moro em sua página no Twitter.

A criação da nova figura do Judiciário foi uma proposta inserida pela oposição durante o debate do projeto na Câmara. O juiz de garantias ficou conhecido como a medida "anti-Moro", um remédio contra abuso e parcialidade como a verificada na conduta do juiz co comando dos processos da Lava Jato de Curitiba.