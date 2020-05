Moro aliviou para Bolsonaro em depoimentos à PF, afirma colunista

247 - Em depoimento à Polícia Federal, o ex-ministro Sergio Moro afirmou que não acusou Jair Bolsonaro de crime e que esse juízo caberá às "instituições competentes". O depoimento foi dado à PF em Curitiba no sábado, 2, e teria aliviado a carga das acusações contra Bolsonaro em pelo menos duas ocasiões, afirma coluna de Rubens Valente no Uol.

Moro denunciou a interferência da Bolsonaro na PF - para tentar impedir investigações contra ele, familiares e aliados políticos -, mas evitou acusá-lo diretamente de algum artigo previsto no Código Penal ou na Lei 1979/50 - que estabelece os crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República, o que poderia levar o caso ao Congresso Nacional.

O ex-ministro também se “esquivou” de explicar as pressões relatadas em agosto de 2019 para forçar a substituição do então superintendente da PF do Rio de Janeiro, o delegado Ricardo Saadi. Segundo a coluna, “Moro se limitou a dizer que não sabia os motivos e que a pergunta deveria ser dirigida ao próprio Bolsonaro”

A coluna no Uol conclui: “A decisão de Moro de amenizar a carga sobre supostos crimes cometidos por Bolsonaro também pode ser uma estratégia do ex-juiz de aliviar uma acusação futura contra ele próprio. Por essa lógica, poderá dizer que se não enxergou um crime sendo praticado, não teria razão para ter relatado o episódio na época”.

