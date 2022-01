Moro cancela entrevista a rádio da Bahia ao saber que Ciro participaria do programa

Assessoria de Moro se surpreendeu ao ver uma imagem no Instagram da emissora anunciando a participação de Ciro Gomes (PDT) no mesmo programa edit

247 - A assessoria do ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) parcial e suspeito nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Lava Jato, cancelou uma entrevista que ele daria à Rádio Nazaré FM, da Bahia, ao ver uma imagem no Instagram da emissora anunciando a participação de Ciro Gomes (PDT) no mesmo programa. Moro vem sendo desafiado constantemente por Ciro para um debate entre eles.

De acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, integrantes da campanha do ex-juiz teriam informado que a rádio disse “que alguém do PDT telefonou para solicitar a participação de Ciro no programa que receberia o ex-juiz”. A assessoria de Ciro, porém, nega que isso tenha acontecido e que o pedetista havia sido convidado para conceder uma entrevista por telefone e que em nenhum momento ele havia sido comunicado sobre a realização de um debate ou sobre participação de Moro no programa.

Já a Rádio Nazaré FM declarou que a presença dos presidenciáveis no mesmo dia “não passou de uma coincidência” e que Moro e Ciro dariam entrevistas em horários diferentes. Ainda conforme a reportagem, a emissora “afirmou que Moro pediu para adiar a entrevista e que a solicitação foi aceita para as informações de cada plataforma de governo não ficarem confusas”.

