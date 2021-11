Moro começa mal pré-campanha à presidência com agenda esvaziada em Brasília

Apoie o 247

247 - Com uma agenda esvaziada, o ex-juiz Sergio Moro passou um dia em Brasília e teve apenas reuniões isoladas com congressistas.

Em ao menos dois encontros com deputados federais, Moro deu indícios de que pretende disputar o Palácio do Planalto.

Reportagem da Folha de S.Paulo informa que Sergio Moro tem buscado nomes para elaborar seu projeto de governo e entrou em contato inclusive com estrategistas políticos próximos do ex-presidente golpista Michel Temer (MDB).

Moro ficou de quarta (3) a quinta-feira (4) em Brasília e tinha pré-agendado reuniões com a bancada do Podemos, um grupo de congressistas do PSL e com o general Santos Cruz, também ex-ministro de Bolsonaro. ​As reuniões, porém, não ocorreram. No lugar, o ex-juiz reuniu-se com parlamentares de outras siglas que já eram ligados a ele e com congressistas do Podemos.

