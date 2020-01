Moro comemora “erradicação” de maconha e toma invertida: “Combate à corrupção não precisa mais?”

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, comemorou os números da “erradicação de plantações de maconha” e tomou uma invertida ao ser questionado sobre sua mudança de discurso, anteriormente focada no combate à corrupção.

“Em 2019, a PF intensificou a Operação Aliança com o Paraguai para erradicação de plantações de maconha.Foram 4 operações com eliminação do equivalente a 3,4 mil toneladas de maconha, mais do que o total conjunto de 2017 e 2018, que viriam ao Brasil financiar o crime organizado”, tuitou.

Na resposta, uma fotógrafa que usa o perfil @TheCrioulla indagou: “Combate a corrupção não precisa mais?!”. Ela ainda faz referência às relações de Moro com o doleiro Alberto Youssef, que teria feito a primeira delação de onde se originou a operação Lava Jato.

“Não, só é inerte ao tema que ele tanto defendia! De repente é o juiz do combate as drogas, mas desde sempre fez acordo com o Youssef”, tuitou.

Combate a corrupção não precisa mais?! — Μήδεια von Olivenbäumen (@TheCrioulla) January 13, 2020