Moro comemora prisão de ladrão de banco e é cobrado por Queiroz e miliciano

Ministro celebrou no Twitter a prisão de José do Carmo Silvestre na Bahia e internautas questionaram o paradeiro e providências sobre o assessor Fabrício Queiroz e do miliciano Adriano da Nóbrega, os dois ligados à família Bolsonaro edit

247 - O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, postou em sua conta no Twitter neste sábado 1 uma comemoração da prisão de um dos maiores ladrões de bancos do mundo, José do Carmo Silvestre, procurado internacionalmente. A prisão foi realizada pela Polícia Militar de Goiás, em operação realizada na Bahia, com apoio de sua pasta.

“E um a um caem os criminosos, parabéns a todas as forças envolvidas, especialmente à Polícia Militar de Goiás e ao auxílio da SEOPI/MJSP”, postou Moro, junto ao link de uma reportagem da Globo sobre o fato.

Os internautas, porém, não perdoaram: Moro foi cobrado por providências sobre Fabrício Queiroz, operador financeiro da família Bolsonaro, acusado de movimentar valores financeiros incompatíveis com sua renda, e Adriano da Nóbrega, miliciano foragido há quase um ano, ligado à família Bolsonaro e acusado de estar envolvido no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes.

Operação na Costa do Sauípe neste sábado mirava prender o ex-policial militar, mas não o encontrou em casa. Confira algumas repercussões:

E esse aqui, Moro, cai quando?https://t.co/msfJ4bsmlh — Tesoureiros do Jair (@tesoureiros) February 2, 2020

Quando acharem o mandante do assassinato da Marielle Franco e o ex-capitão Adriano da Nóbrega, nos mande notícias. — Rodrigo Leitão (@RodrigoLeito8) February 1, 2020

Vc só não consegue prender o Flávio e família de milicianos! Vc é a sordidez em pessoa! O inferno o aguarda 😈 — Maria Terezinha Negrisoli 🚩🚩🚩#LulaLivre (@NegrisoliMaria) February 1, 2020