"Moro confirma a autenticidade das mensagens da Vaza Jato", aponta Demori

247 - O jornalista Leandro Demori, do Intercept Brasil, citou um trecho do depoimento de Sergio Moro, ex-ministro da Justiça, à Polícia Federal no último sábado (2) sobre as acusações feitas contra Bolsonaro.

"Moro acaba de confirmar a autenticidade das mensagens da Vaza Jato", destacou Demori.

Ele se refere ao trecho do depoimento em que Moro admite que seu celular foi "interceptado" e que por isso, "passou a apagar periodicamente".

Moro acaba de confirmar a autenticidade das mensagens da Vaza Jato. pic.twitter.com/6beicMpNpF — Leandro Demori (@demori) May 5, 2020





