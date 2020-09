Moro consegue inscrição na OAB do Paraná e poderá advogar

Ex-ministro Sérgio Moro conseguiu se inscrever na OAB do Paraná e poderá exercer a advocacia. Possibilidade de Moro exercer a advocacia vinha sendo questionada em função dos abusos praticados por ele contra as prerrogativas dos advogados quando foi juiz federal em Curitiba edit

247 - O ex-ministro Sérgio Moro conseguiu se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Paraná e poderá exercer a advocacia. Segundo reportagem da coluna da jornalista Mônica Bergamo, Moro foi inscrito com o número 105239 na seccional paranaense.

A possibilidade de Moro exercer a advocacia vinha sendo questionada por diversos advogados e juristas. O Grupo Prerrogativas, já havia informado que iria pedir a impugnação da inscrição pelos abusos praticados por Moro contra as prerrogativas dos advogados quando foi juiz federal em Curitiba.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.