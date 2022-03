Moro decide trocar Podemos pelo União Brasil; desistência da candidatura a presidente pode ser anunciada nesta quinta

Apoie o 247

247 - O ex-juiz parcial Sergio Moro decidiu trocar o Podemos pelo União Brasil, informa Igor Gadelha, do Metrópoles. O anúncio deve ser feito já nesta quinta-feira (31). A janelra partidária, período que permite a troca de políticos entre legendas, se encerra nesta sexta-feira (1).

A expectativa é de que Moro também abra mão de sua candidatura a presidente para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo. Aliados do ex-juiz se reuniram em Brasília na quarta-feira (30) com dirigentes do União Brasil para alinharem detalhes da filiação. Na segunda-feira (28), Moro jantou com o presidente da sigla, o deputado federal Luciano Bivar (PE).

Segundo Vera Magalhães, do jornal O Globo, a chegada de Moro pode causar um racha no União Brasil. "A ala oriunda do DEM e comandada pelo ex-prefeito de Salvador ACM Neto avisou que só aceita o ex-juiz a bordo se for para ser candidato a deputado", destaca a jornalista.

Se Moro não abdicar de sua candidatura ao Planalto, palanques já firmados por candidatos do União Brasil nos estados seriam prejudicados.

De acordo com Vera Magalhães, "Moro ainda hesita em abrir mão da candidatura ao Planalto". Ele tem dito inclusive que sua esposa, Rosângela, será candidata a deputada federal por São Paulo.

Se Moro não deixar claro que desistiu do Planalto, a ala ligada a ACM Neto pode impugnar a filiação do ex-juiz.

