Moro desembarca no Brasil para ato de filiação ao Podemos, que já tem convite oficial

247 - O Podemos soltou para a imprensa o convite oficial para o ato de filiação do ex-juiz da Lava Jato Sergio Moro, considerado parcial pelo Supremo Tribunal Federal.

O ato, marcado para o próximo dia 10, em Brasília, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. No convite, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro aparece diante de uma bandeira do Brasil, com o slogan “Juntos, Podemos construir um Brasil justo para todos.”

A legenda quer lançar Moro como candidato à Presidência.

A divulgação do convite oficial de filiação acontece no mesmo dia em que pesquisa de opinião pública realizada em âmbito nacional aponta que 57% dos brasileiros criticam a candidatura de Sergio Moro à presidência da República.

