“Moro deve sair. Bolsonaro não tem palavra", diz Carlos Fernando, ex-Lava Jato

247 - O ex-decano da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, o ex-procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, agora aposentado, usou as redes sociais para defender que Sérgio Moro deixe o governo Jair Bolsonaro.

“Moro deve sair. Bolsonaro não é correto, não tem palavra”, escreveu o ex-procurador logo após notícia sobre a possível interferência na troca no comando da Polícia Federal.

Carlos Fernando evidenciou que a sua defesa pela saída de Moro do governo se deve às revelações da Vaza Jato, do The Intercept, que mostrou conversas trocadas entre os prosadores, inclusive ele, com o então juiz Moro.

“Moro deve sair. Bolsonaro não é correto, não tem palavra, deixou o ministro sem qualquer apoio no Congresso tanto nas medidas contra a corrupção quanto durante o episódio criminoso da Intercept, e nunca foi um real apoiador do combate à corrupção”, escreveu Carlos Lima.

