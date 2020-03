Moro diz que não fará teste para coronavírus, mesmo após encontro com Bolsonaro

O ministro Sérgio Moro optou por seguir o protocolo do Ministério da Saúde que orienta exames a quem apresenta os sintomas ou que tiveram contato com infectados edit

247 - O ministro da Justiça da Segurança Pública, Sérgio Moro, afirmou que não fará o teste para verificar se está infectado com coronavírus. O ex-juiz esteve com Jair Bolsonaro na última quarta-feira (11), logo após o retorno do ocupante do Planalto dos Estados Unidos.

De acordo com a coluna de Bela Megale, no O Globo, Moro optou por seguir o protocolo do Ministério da Saúde que orienta exames a quem apresenta os sintomas ou que tiveram contato com infectados.

No governo, o secretário de Comunicação da presidência da República, Fábio Wajngarten, foi diagnosticado com o coronavírus. O mesmo aconteceu com o secretário-adjunto da Secom, Samy Liberman.

Mais de dez pessoas que viajaram com o ocupante do Planalto aos EUA estão infectadas, dentre elas advogada de Bolsonaro, Karina Kufa.