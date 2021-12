"Moro é produto da maior fake news da história recente", diz Kakay

A Lava Jato, segundo Kakay, por mais descredibilizada que já tenha sido, ainda habita no imaginário popular. "A visão passada pela mídia tradicional é que a Lava Jato foi uma operação que salvou o país. Essa talvez seja a maior fake news já exposta no Brasil" edit

247 - O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, publicou artigo nesta sexta-feira (17) no Poder 360 no qual classifica o ex-juiz Sergio Moro, declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Lula, como um "indigente intelectual", destacando a "falta absoluta de ideias" do pré-candidato à Presidência da República pelo Podemos.

O único discurso que Moro tem, segundo o advogado, é o suposto combate à corrupção. "Moro tenta surfar nas ondas da operação Lava Jato, hoje desmoralizada e sem credibilidade. Ele se ampara na narrativa que foi vendida à época para o grande público, com forte apoio midiático, e que ainda habita parte do imaginário popular".

"A visão passada pela mídia tradicional é que a Lava Jato foi uma operação que salvou o país. Essa talvez seja a maior fake news já exposta no Brasil. Criticamos o Bolsonaro por ter abusado das notícias falsas para se eleger e nos esquecemos deste engodo a que foi submetido o país. Sempre afirmei que o ex-juiz e os seus procuradores de estimação eram fracos no direito, mas muito fortes de marketing. Pode-se afirmar que esse ex-juiz é produto da maior fake news da história recente", completou.

