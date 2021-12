“Moro é um imbecil de A a Z”, diz Juliano Medeiros, presidente do Psol

Apoie o 247

247 - O presidente do Psol, Juliano Medeiros, criticou a falta de conteúdo e de propostas para o país do ex-juiz parcial Sérgio Moro, presidenciável do Podemos.

Pelo Twitter, Medeiros disse que Moro é um "imbecil de A a Z". "O lugar que Moro ocupa hoje é o retrato da crise política que vivemos. Um sujeito sem ideias sobre o país, um candidato fake criado pela Lava Jato, um imbecil de A a Z", afirmou.

Disse na entrevista ao @UOL na última segunda-feira e repito aqui: o lugar que Moro ocupa hoje é o retrato da crise política que vivemos. Um sujeito sem ideias sobre o país, um candidato fake criado pela Lava Jato, um imbecil de A a Z. https://t.co/n5yTDWitqP December 10, 2021





