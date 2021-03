Moro elogia atuação “técnica” de Fachin e repudia ataques contra o ministro

Foi a primeira manifestação pública de Sergio Moro desde a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou todas as condenações da 13ª Vara Federal de Curitiba contra o ex-presidente Lula edit

247 - Em sua primeira manifestação pública desde a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que anulou todas as condenações da 13ª Vara Federal de Curitiba, o ex-juiz e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro, Sergio Moro, usou as redes sociais nesta sexta-feira (12) para sair em defesa do ministro Edson Fachin.

Fachin passou a ser alvo de ameaças após sua decisão que considerou a incompetência da vara de Curitiba para julgar ações referentes ao ex-presidente Lula.

“Repudio ofensas e ataques pessoais ao Ministro Edson Fachin do STF, magistrado técnico e com atuação destacada na Operação Lava Jato. Qualquer discordância quanto à decisão deve ser objeto de recurso, não de perseguição", escreveu Moro.

Em nota, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, informou ter pedido reforço na segurança de Fachin.

“A Suprema Corte ressalta que é inaceitável qualquer ato de violência por contrariedade a decisões judiciais”, frisou.

