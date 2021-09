Moro elogia Ucrânia e defende intervenção internacional no Judiciário brasileiro

Apoie o 247

247 - O ex-juiz Sergio Moro, considerado suspeito pelo STF, escreveu artigo para a revista morista Crusoé, de extrema direita, no qual defende a adoção pelo Brasil de um sistema de nomeação para o Judiciário no qual o país abriria mão de sua soberania. Na proposta do ex-juiz, seria um processo sob controle da “comunidade internacional”, alcunha usada por Moro e Bolsonaro para denominar, na verdade, os Estados Unidos.

Ao apresentar um resumo do artigo, Moro explicou que deseja “a criação de cortes especializadas como uma resposta à grande corrupção. A experiência ucraniana, após a revolução de 2013/2014, é bem interessante. A seleção de juízes com apoio da comunidade internacional é inovadora e saudável”.

Escrevi esta semana sobre a criação de cortes especializadas como uma resposta à grande corrupção. A experiência ucraniana, após a revolução de 2013/2014, é bem interessante. A seleção de juízes com apoio da comunidade internacional é inovadora e saudável. https://t.co/vIbi8dYTZ8 — Sergio Moro (@SF_Moro) September 11, 2021

