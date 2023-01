Moro exigiu salário líquido de R$ 40 mil para se filiar ao Podemos, diz Kajuru

Apoie o 247

ICL

247 - O senador Jorge Kajuru (Podemos) afirmou, durante entrevista ao canal do comentarista político Marco Antonio Villa, no YouTube, que o ex-juiz suspeito e senador eleito Sergio Moro (União Brasil) exigiu um um contrato de quatro anos, com salário líquido de R$ 40 mil, quando se filiou ao partido. “Sergio Moro, se eu, Kajuru, estiver mentindo me prenda, porque quem mente também rouba. Você pediu R$ 40 mil líquidos de salário por quatro anos e a presidente nossa, pipoqueira, que eu amo, aceitou”, disse Kajuru.

Ainda segundo Kajuru, ele chegou a alertar o também senador senador Álvaro Dias (Podemos) sobre o caráter de Moro. “Esse cara não tem caráter, eu não fui com a cara dele e ele vai nos trair”, teria dito o parlamentar na conversa travada com Dias.

“Eis que começou a campanha dele. Foi para a Alemanha, com a esposa. Ficou lá cinco dias, com o partido pagando tudo. Quando ele voltou, ele comprou coisas pessoais, como óculos, como relógio, como bolsa, e mandou a nota fiscal para o partido Podemos. E o partido pagou, de forma irregular. E ele, Moro, também de forma corrupta, irregular, fez compras pessoais com dinheiro público. Isso é crime”, ressaltou Kajuru na entrevista.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.