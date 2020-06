Moro faz alusão ao nazismo e diz que Bolsonaro recriou "Ministério da Propaganda"

Revista Fórum - Em guerra com Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Justiça usou um termo que remete ao Reich, de Adolf Hitler, para comentar a recriação do Ministério das Comunicações, que foi entregue ao deputado Fábio Faria (PSD-RN), integrante do chamado Centrão na Câmara e genro de Silvio Santos, dono do SBT e um dos principais aliados do presidente.

“Recriado o Ministério da Propaganda. Quais serão os próximos?”, indagou o ex-juiz da Lava Jato. O termo remete ao ministério comandado por Joseph Goebbels durante o regime nazista e era usado para controlar a imprensa e a artes por Hitler.

