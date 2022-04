Moro pede a institutos de pesquisa que não tirem seu nome da disputa presidencial

Apesar de o União Brasil ter descartado seu nome, Sergio Moro fez contato com institutos e pediu para que seu nome siga nas pesquisas à Presidência edit

247 - O ex-juiz suspeito Sergio Moro fez contato com institutos e pediu para que seu nome siga nas pesquisas à Presidência, informa a coluna Radar , da Veja.

Moro deixou o Podemos, onde concorreria ao Planalto, e se filiou ao União Brasil, que já lançou Luciano Bivar como pré-candidato , rifando Moro.

Por conta disso, as últimas pesquisas têm saído sem o nome de Moro, mostrando o movimento de transferência de votos do ex-candidato para Bolsonaro, como foi o caso da Ipespe em São Paulo. A Quaest de abril mostrou que a terceira via derrete e Bolsonaro ganhou 5 pontos.

O ex-juiz é investigado pelo TCU por ter atuado na Alvarez & Marsal depois de ter comandado a Lava Jato, consultoria que lucrou R$ 40 milhões com empresas que foram à falência em decorrência da operação policial.

Já Moro recebeu R$ 3,5 milhões em um ano da Alvarez & Marsal, sendo US$ 656 mil nos doze meses de contrato com a consultoria, entre 23 de novembro de 2020 e 26 de novembro do ano passado. Em reais, foram exatos R$ 3,537 milhões.

