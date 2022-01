Moro pode trocar Podemos por União Brasil para tentar tirar candidatura da estagnação

O ex-juiz suspeito está empacado em terceiro lugar com cerca de 9% das intenções de voto nas pesquisas, muito longe de Bolsonaro e Lula, o favorito edit

247 - O ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Lula (PT) na Lava Jato, pode trocar seu partido pelo União Brasil, fruto da fusão entre DEM e PSL.

A mudança é negociada com a presidente da sigla do ex-juiz, a deputada Renata Abreu (SP), e tem por objetivo tirar a candidatura de Moro da estagnação. Ele aparece em pesquisas com cerca de 9% dos votos, enquanto Lula tem em torno de 45% e Jair Bolsonaro (PL) 23%.

O Podemos tem visto seus filiados de diferentes estados pularem para os palanques de Lula e Bolsonaro. Já o União Brasil sonha abertamente com o ingresso de Moro para encabeçar a primeira chapa presidencial do partido, que espera aval do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para ser formalizado, o que deve ocorrer em fevereiro.

"Parlamentares do União Brasil pediram para avaliarmos esta possibilidade de o Moro migrar para o partido, mas não temos nada concreto", disse Renata Abreu ao jornal O Globo.

Como incentivo para a troca partidária, o União Brasil oferece a Renata Abreu a possibilidade de ser candidata a vice-presidente na chapa de Moro.

