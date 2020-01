Moro posta foto de coronel da FEB e neta responde: "ele abominava você"

Ministro da Justiça, Sérgio Moro, postou uma foto do coronel Alexandrino, militar brasileiro que lutou na Segunda Guerra Mundia com elogios ao ex-combatente e aos outros integrantes da FEB. Renata Gomes, neta do coronel respondeu a Moro afirmando que o militar “abominava” o ex-juiz edit

247 - O ministro da Justiça, Sérgio Moro, postou uma foto do coronel Alexandrino, militar brasileiro que lutou na Segunda Guerra Mundial e é considerado um herói pela sua atuação, com elogios ao ex-combatente e aos outros integrantes da Força Expedicionária Brasileira (FEB). A neta do coronel respondeu a postagem afirmando que o militar “abominava” o ex-juiz.

“Meus respeitos igualmente. A história da FEB é infelizmente insuficientemente valorizada no Brasil. Isso é algo que tem que mudar. Não podemos esquecer o esforço brasileiro contra o nazi-fascismo e os sacrifícios dos combatentes. Por favor, mais livros e filmes sobre isso, no mínimo”, escreveu Moro no Twitter.

“Eu, neta do Cel. Alexandrino, o FEBiano da foto, herói da WWII, posto a seguinte informação, da eleição do ano passado: Meu avô, anti-fascista, defensor da Constituição e democrata, ABOMINAVA você, sua afronta ao estado democrático de direito e seu governo, que, entre outros, destroi a cultura e a produção audiovisual. Quem envergonha a FEB – e o Brasil – são vocês!”, respondeu Renata Gomes, neta do coronel Alexandrino.

Confira as postagens.

Eu, neta do Cel. Alexandrino, o FEBiano da foto, herói da WWII, posto a seguinte informação, da eleição do ano passado: pic.twitter.com/8LlwEqC57Z — renata gomes (@renatagames) January 11, 2020