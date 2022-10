Moro, que voltou a apoiar Bolsonaro, já disse que ele "mente" e "não é digno da Presidência"

Afirmações do ex-juiz suspeito foram feitas em uma postagem no Twitter em janeiro deste ano edit

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-juiz suspeito e agora senador eleito Sergio Moro (União Brasil-PR), que rompeu com Jair Bolsonaro (PL) e voltou a apoiar o atual mandatário, chegando a atuar como uma espécie de mentor do candidato à reeleição durante o debate promovido pela Band neste domingo (16), já usou as redes sociais para afirmar que o atual ocupante do Palácio do Planalto “mente” e que ele “não é digno da Presidência”.

“Bolsonaro mente. Nada do que ele fala deve ser levado a sério. Mentiu que era a favor da Lava Jato, mentiu que era contra o Centrão, mentiu sobre vacinas, mentiu sobre a Anvisa e o Barra Torres e agora mente sobre mim. Não é digno da Presidência”, postou Moro no Twitter em janeiro deste ano.

Moro e Bolsonaro voltaram a se unir após dois anos de rompimento. Em abril de 2020, o ex-juiz suspeito pediu demissão do cargo de ministro da Justiça acusando Bolsonaro de tentar interferir politicamente na Polícia Federal, o que rendeu até uma investigação contra o ocupante do Palácio do Planalto.

Assim como Lula, Bolsonaro mente. Nada do que ele fala deve ser levado a sério. Mentiu que era a favor da Lava Jato, mentiu que era contra o Centrão, mentiu sobre vacinas, mentiu sobre a Anvisa e o Barra Torres e agora mente sobre mim. Não é digno da Presidência. — Sergio Moro (@SF_Moro) January 10, 2022





Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.