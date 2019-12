Moro sai pela tangente, não comenta rachadinha do clã Bolsonaro e diz que não há corrupção no governo

O ministro Sérgio Moro voltou a atuar como advogado de defesa do clã Bolsonaro, que foi denunciado pelo Ministério Público pelo esquema da rachadinha, que envolveu corrupção, desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro; segundo ele, não há nenhum escândalo de corrupção no governo Bolsonaro - o que também não é verdade (basta lembrar do laranjal do Turismo) edit

247 - O ministro Sérgio Moro ainda não se manifestou publicamente sobre a operação do Ministério Público do Rio contra o senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz e outros ex-assessores do clã Bolsonaro no escândalo das rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio.

O ex-juiz da Lava Jato voltou a atuar como advogado de defesa do clã Bolsonaro. Segundo a colunda Radar, da Veja, Moro tem comemorado o ano de 2019 e tem dito a interoluctores que “não tivemos nenhum escândalo de corrupção no governo”.

O ministro ignorou o caso do laranjal do PSL, que atinge o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antonio, na denúncia de candidaturas laranja para desvio de dinheiro do fundo eleitoral do PSL.