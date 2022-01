"Moro vai desistir e será gerente de McDonald's nos Estados Unidos", diz Roberto Requião

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-senador Roberto Requião, em entrevista à TV 247, ironizou as chances de Sergio Moro na disputa presidencial. Segundo ele, o ex-juiz declarado suspeito pelo STF não consegue obter votos nem mesmo no Paraná, de onde orquestrou a Lava Jato.

“Os votos no Paraná não vão para Moro. O Ciro tem muito pouco. Isso garante, de certa forma, a vitória do Lula no Paraná”, avaliou. “E o Moro não cresce”.

A situação de Moro é tão “pífia” que ele deve abandonar a corrida e buscar outro trabalho, prevê Requião. “Moro só diz bobagem. É uma coisa pífia, ele vai sair dessa disputa. Não tem cabimento o que o Moro diz. Eu acho que ele vai ser gerente de McDonald’s nos EUA, se não for daquela empresa que ele era diretor. Não tem estrutura intelectual, da economia pública, para nada além da gerência de um McDonald’s. Não passa disso”, disse.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE