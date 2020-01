Moro volta a atacar juiz das garantias, aprovado por Bolsonaro, e diz que vai enfrentar o STF

Sérgio Moro, ex-juiz da Operação Lava Jato e atual ministro da Justiça e Segurança Pública do governo de extrema-direita de Jair Bolsonaro, voltou a atacar a instituição do juiz das garantias, medida aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo próprio titular do Poder Executivo. O ministro anunciou que vai enfrentar a decisão do STF sobre a proibição de prender um condenado antes do trânsito em julgado edit

247 - Inconformado com a derrota que sofreu ao ver desfigurado o seu projeto de lei "anticrime", Sérgio Moro ataca o juiz de garantias instituído pela lei dizendo que esta contém "problemas técnicos graves”.

Em entrevista ao Estado de S.Paulo, Moro diz que vai manter sua ofensiva contra o juiz das garantias. “Espero que o STF (Supremo Tribunal Federal) ou o CNJ (Conselho Nacional de Justiça) possa corrigir esses problemas.”

Moro foi derrotado em 2019 não apenas com a instituição do juiz das garantias mas também pela transferência do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para o Ministério da Economia, em outra medida aprovada pelo Legislativo.

O ex-juiz sofreu reveses também no projeto de abuso de autoridade que contraria os ingtegersses dos lavajatistas.

Moro anuncia na entrevista que vai enfrentar a Corte Suprema do país para tentar reverter a decisão do STF sobre o momento da execução de uma pena de um condenado. “No campo legislativo, por exemplo, queremos ajudar o Parlamento, no que for possível, a restabelecer a execução criminal a partir da condenação em segunda instância”, disse o ministro, ao falar sobre uma das principais bandeiras da Lava Jato.

