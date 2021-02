Moro volta a dar palestras e adia lançamento de livro

247 - O ex-juiz Sergio Moro, que condenou Lula sem provas no caso do triplex do Guarujá, adiou o lançamento do livro em que daria sua versão dos fatos que viveu no governo Bolsonaro.

A editora Sextante havia preparado o lançamento para março, como informa Lauro Jardim, em sua coluna no Globo.

Ao mesmo tempo, ele volta a dar palestras para empresas, segundo o jornalista.

Interessante saber que tipo de empresário gostaria de associar seu nome a um magistrado que manchou o Judiciário com o sele "juiz ladrão".

Seis meses depois de começar a servir Bolsonaro em Brasília, num governo que ajudou a criar com a perseguição a Lula, Moro foi revelado como de fato é: um juiz que já tinha condenado Lula antes mesmo de receber a denúncia do Ministério Público Federal.

As mensagens acessadas por Walter Delgatti Neto e publicadas, num primeiro momento, pelo site The Intercept, desmascararam Moro, que se apresentava como um agente de Estado que queria combater a corrupção.

O que ele tinha era projeto de poder.

Moro hoje é sócio da empresa norte-americana Alvarez & Marsal, que recebia quantias milionárias para administrar judicialmente a Odebrecht, empresa que o então juiz levou à ruína.

Uma curiosidade: no livro Moro dirá como interferiu na investigação sobre Walter Delgatti Neto?

