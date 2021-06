Morre Alexandre Böer, um dos mais importantes ativistas LGBT do Brasil

O militante se tornou conhecido por fundar a Ong Somos e por ter participado da criação do programa Brasil Sem Homofobia, executado durante o governo Lula edit

Revista Fórum - Faleceu na manhã desta segunda-feira (21) o militante LGBT Alexandre Böer, que era considerado um dos ativistas mais importantes do ativismo LGBT no Brasil.

Fundador da ONG SOMOS, também teve importante atuação na luta contra o HIV/Aids junto com o grupo Gapa, no Rio Grande do Sul.

Além disso, Böer foi um dos primeiros coordenadores de políticas públicas LGBT no Brasil e primeiro gestor de uma pasta voltada para o tema em Porto Alegre, e um dos idealizadores do programa Brasil Sem Homofobia, executado durante o governo Lula (2002-2010).

