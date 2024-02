Morre ao 84 anos Affonso Celso Pastore

Apoie o 247

247 - Affonso Celso Pastore, economista e ex-presidente do Banco Central, faleceu nesta quarta-feira (21), em São Paulo, aos 84 anos, informa o g1. A confirmação veio da secretária do economista. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein.

Ao longo de sua carreira, Pastore destacou-se como professor e consultor na área econômica. Entre 1979 e 1983, ocupou o cargo de secretário da Fazenda de São Paulo, antes de assumir a presidência do Banco Central do Brasil de 1983 a 1985.

Sua trajetória na esfera pública teve início em 1966, quando se tornou assessor de Antônio Delfim Neto, então secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. No ano seguinte, com a ascensão de Delfim ao cargo de ministro da Fazenda, Pastore passou a integrar o corpo ministerial.

Entre 1983 e 1985, ocupou a presidência do Banco Central durante o regime militar de João Figueiredo, o último mandatário da Ditadura Militar brasileira.

