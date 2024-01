Morre aos 59 anos Carlos Soares, irmão de Delúbio Soares

Apoie o 247

247 - Morreu na noite desta terça-feira (23) o ex-vereador de Goiânia pelo PT Carlos Soares. A informação foi divulgada pelos familiares do político. Carlos Soares, que também atuava como superintendente do Patrimônio da União em Goiás (SPU), segundo o jornal O Globo, era considerado uma figura influente no cenário político da capital. Com uma trajetória marcada por cinco eleições consecutivas como vereador, entre os anos de 2004 e 2020, o ex-parlamentar almejava retornar à Câmara Municipal.

O ex-vereador era irmão do ex-tesoureiro nacional do PT, Delúbio Soares, e sua ligação de longa data com o partido remontava à década de 80.

O PT manifestou seu pesar por meio do perfil oficial no X, antigo Twitter, onde uma nota de condolências foi publicada.

Segundo informações veiculadas pelo jornal O Popular, Carlos Soares estava internado no hospital Alberto Einstein, em São Paulo, há algum tempo, lutando contra uma leucemia. O corpo de Carlos Soares deverá ser transladado para a capital goiana nesta quarta-feira, onde familiares e amigos aguardam para prestar as últimas homenagens.

Recebemos com profunda tristeza a notícia do falecimento do nosso companheiro do @PTgoias, Carlos Soares, irmão do nosso também companheiro Delúbio Soares. Prestamos nossa solidariedade a família, amigos e todos os companheiros de luta do Carlos.

Carlos Soares, presente! 🏴 — PT Brasil (@ptbrasil) January 24, 2024

