Morre aos 85 anos Ênio Mainardi, pai de Diogo Mainardi

Ênio Mainardi, pai do dono do site O Antagonista, estava internado com Covid-19

247 - Morreu neste sábado (8) Ênio Mainardi, pai de Diogo Mainardi, dono e editor do site O Antagonista. Ênio tinha 85 anos e estava internado com Covid-19.

Em texto, Diogo revelou que a última vez com que esteve com seu pai foi em 26 de abril de 2019. "Viajei a São Paulo com meu filho mais velho e deixei-o na casa de meu pai. Eles gravaram um vídeo juntos. É assim que vou recordá-lo – com esse amor exuberante".

