Morre Augusto Buonicore, membro da direção do PCdoB

247 - Faleceu no início da tarde desta quarta-feira (11) Augusto César Buonicore, historiador, pesquisador, membro do Comitê Central do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e integrante da diretoria da Fundação Maurício Grabois.

Bounicore contraiu uma infecção quando internado para realizar um autotransplante de medula.

Augusto Buonicore deixa esposa e uma filha.