Morre Cabo Anselmo, ex-agente infiltrado da ditadura

247 - O militar José Anselmo dos Santos, conhecido como Cabo Anselmo na ditadura militar, morreu nesta terça-feira (15).

Ele tinha 80 anos e estava internado em um hospital na cidade de Jundiaí, em São Paulo, com complicações por um cálculo renal.

Anselmo ficou conhecido por atuar como agente infiltrado da ditadura em organizações de guerrilheiros para fornecer informações aos aparatos de repressão. No início do período do golpe, havia sido cassado pelo Ato Institucional nº 1 e se asilado no México, mas ao retornar ao Brasil, foi preso, e fugiu novamente em 1966.

De acordo com registros da Fundação Getúlio Vargas, nos anos de 1970, Anselmo já estava de volta ao Brasil e tornou-se suspeito de ter entregue nomes de guerrilheiros à ditadura, após uma onda de prisões e mortes de militantes que tinham contato com ele.

