Morre de covid deputado do MT autor de lei contra obrigatoriedade de vacina

Deputado estadual Silvio Fávero (PSL), de 54 anos, morreu neste sábado (13) internado com Covid-19 em um hospital particular, em Cuiabá edit

247 - O deputado estadual de Mato Grosso Silvio Antônio Fávero (PSL) morreu neste sábado (13), aos 54 anos, por complicações da Covid-19. Ele estava internado desde o dia 4 de março e intubado com Covid-19 uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Cuiabá.

Fávero era autor de um projeto que tramita na Assembleia Legislativa contra a obrigatoriedade da vacina contra a Covid. Segundo ele, o cidadão tem o direito de escolher se vai vacinar ou não.

Em nota, a família do deputado agradeceu por todas as orações e manifestações positivas: "Deus receba em paz nosso grande guerreiro, que bravamente lutou pela vida e hoje, com muita fé em Deus, segue aos braços do Pai Maior".

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.