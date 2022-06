Morre Ernane Galvêas, ministro da Fazenda da ditadura militar

Galvêas também foi presidente do Banco Central e assessor econômico da Confederação Nacional do Comércio edit

247 - Morreu nesta quinta-feira (23) no Rio de Janeiro, aos 99 anos, o ex-ministro da Fazenda Ernane Galvêas, informa a Folha de S. Paulo. Ele também foi presidente do Banco Central e era assessor econômico da Confederação Nacional do Comércio.

Galvêas comandou o Banco Central por dois períodos, de 1968 até 1974 e de 1979 até 1980.

Ele chegou ao Ministério da Fazenda no fim da ditadura militar, durante a gestão João Baptista de Figueiredo. O cenário ecônomico da época era marcado pela hiperinflação.

