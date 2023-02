Morre ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes

Amazonino, 83, estava internado no Sírio-Libanês, em São Paulo, desde 25 de dezembro por problemas respiratórios. O político do Cidadania foi quatro vezes governador do Amazonas edit

Apoie o 247

ICL

247 - Faleceu, neste domingo (12), o ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, aos 83 anos, informa o portal G1.

Amazonino estava internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde 25 de dezembro, por problemas respiratórios.

Ele já havia sido internado em novembro para tratar uma pneumonia e uma crise de diverticulite, chegando a ficar na UTI. O ex-governador, então, teve alta em 6 de dezembro, mas voltou a passar por consulta médica no dia 18 devido a uma piora no quadro respiratório. No dia 25, precisou ser internado e assim permaneceu até o dia de hoje, quando não resistiu e veio a óbito.

Amazonino foi governador do Amazonas por quatro vezes. Nas eleições gerais de 2022, o político do Cidadania candidatou-se para tentar um quinto mandato. Durante a campanha, inclusive, o ex-governador precisou reduzir a agenda e evitar grandes mobilizações no estado devido à idade avançada e ao quadro de saúde que já vinha se debilitando nos últimos anos.

O político deixa três filhos. Ainda de acordo com o G1, "não há informações sobre o velório e o traslado do corpo para Manaus, onde o político deve ser velado e sepultado".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.