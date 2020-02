Morre o ex-jogador e técnico Valdir Espinosa

247 - Morreu, na manhã de hoje (27), Valdir Espinosa, ex-jogador e treinador brasileiro. Ele tinha 72 anos e fez seu último trabalho foi no Botafogo, clube em que ocupou o cargo de gerente de futebol desde dezembro do ano passado. Espinosa havia se licenciado no último dia 14 justamente para a realização da cirurgia na na região abdominal. Após o procedimento, porém, o quadro de saúde apresentou uma piora. A informação é do Portal UOL.

Nascido em Porto Alegre, Espinosa começou a carreira no Grêmio. Ele também defendeu CSA, Esportivo e Vitória como jogador antes de se aposentar dos gramados. No cargo de treinador, passou por diversos grandes clubes do Brasil e também esteve no comando de Al-Hilal, da Arábia Saudita, Cerro Porteño, do Paraguai, Tokyo Verdy, do Japão, e Las Vegas City, dos Estados Unidos.