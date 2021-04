Morre o jornalista Aloy Jupiara, vítima de Covid-19

O jornalista estava internado no CTI do Hospital São Francisco, na Tijuca, desde o dia 29 de março. Chegou a ser intubado, mas não resistiu a uma infecção pulmonar edit

247- Morreu na noite desta segunda-feira (12), aos 56 anos, o jornalista Aloy Jupiara, no Rio de Janeiro, vítima da Covid-19. Ele era formado na Escola de Comunicação (ECO) da UFRJ. De 1987 a 2000, trabalhou como repórter, coordenador e subeditor de Rio e Nacional/Política do jornal O GLOBO. Entre 2001 e 2004, foi editor do site do jornal. Em 2009, liderou a equipe que criou o site do jornal Extra. Atualmente, ocupava o cargo de diretor de redação do jornal O Dia. A informação é do jornal O Globo.

Em parceria com o jornalista Chico Otávio, ele escreveu a biografia não autorizada do ex-deputado Eduardo Cunha e também “Os porões da contravenção”, sobre as ligações entre o jogo do bicho e a ditadura militar. Aloy, que estava internado desde o dia 29 de março, era solteiro e deixa irmãos e sobrinhos.

