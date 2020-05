247 - O jornalista Nirlando Beirão morreu na tarde desta quinta-feira (30). Beirão iniciou a carreira no Jornal Última Hora, no Rio de Janeiro (RJ), em 1967. Participou do lançamento das revistas Caras (SP), IstoÉ (SP), Senhor (SP), Forbes Brasil (SP) e Wish Report (SP).

Ele também foi editor de Política e Geral de Veja (SP), editor de Cultura e correspondente em Nova York (EUA) de IstoÉ (SP), titular da coluna Galeria de O Estado de S.Paulo (SP), editor de Playboy (SP) e correspondente – em São Francisco (EUA) – e titular da coluna Estilo de Carta Capital (SP).

Conhecido por ter um dos melhores textos da imprensa brasileira, o jornalista lidava com a esclerose lateral amiotrófica (ELA), mas a causa de sua morte foi uma parada cardíaca.

Nirlando Beirão tinha uma relação muito próxima com o universo publicitário brasileiro, tendo escrito, em parceria com o publicitário Washington Olivetto, o livro Corinthians: É Preto no Branco. Apesar de torcedor declarado do Sport Club Corinthians Paulista, Nirlando revelara que seu time de infância, e ainda de coração, é o Clube Atlético Mineiro.

Em 2016, o jornalista foi diagnosticado com Esclerose Lateral Amiotrófica, doença degenerativa ainda sem cura.

A doença o motivou a finalmente escrever a história de seus antepassados, em um romance intitulado Meus Começos e Meu Fim, onde conta a história de seu avô, o ex-padre português António Beirão, e sua avó, que desafiou a própria fé para viver com António.

Beirão deixa a filha Júlia Beirão, os enteados Maria Prata e Antônio Prata e a viúva, Marta Góes.

Morre o jornalista Nirlando Beirão https://t.co/PcN83ArWOi — Guilherme Amado (@guilherme_amado) May 1, 2020

