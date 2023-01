Morre Yanomami, mãe de duas crianças, por desnutrição grave

As duas crianças também estão internadas em tratamento por desnutrição em hospital de Roraima edit

247 - Mais uma vítima do descaso bolsonarista em Terras Yanomami perdeu a sua vida. Uma mulher Yanomami, de 33 anos, morreu nessa sexta-feira (27), em Boa Vista. Ela tinha desnutrição grave e estava na UTI do Hospital Geral de Roraima.

De acordo com reportagem do G1, a indígena era mãe de duas crianças que também estão internadas em tratamento por desnutrição grave .

"O pai das meninas, também doente, as acompanhava no Hospital da Criança Santo Antônio. Ele foi informado sobre a morte da esposa na unidade ainda na sexta e decidiu acompanhar o corpo até a comunidade, para participar do ritual fúnebre", destaca a reportagem.

Ainda segundo a reportagem, no atestado de óbito consta que a vítima teve acidose metabólica refratária e pseudocolite membranosa, que ocorre quando o paciente sofre de uma intensa desidratação, carência de nutrientes e inflamação intestinal que pode ser causada por verminose.

Segundo o presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye'kuana(Condisi), Júnior Hekurari Yanomami, ao menos outros cinco indígenas morreram em comunidades dentro da Terra Yanomami, entre as vítimas estão um menino, de 9 anos.

"Recebi a informação dos Yanomami da região de Surucucu. Eles disseram que uma liderança e uma criança de 9 anos faleceu de malária dentro da floresta. A equipe de saúde foi resgatar, mas só resgataram quatro yanomami em estado grave de malária. Os corpos estão lá na floresta", disse Hekurari em entrevista à Rede Amazônica.

