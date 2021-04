Mortalidade de pacientes com câncer que tiveram Covid-19 foi duas vezes maior na Rede D'Or

A Rede D’Or fez um levantamento e constatou que a mortalidade de pacientes com câncer que tiveram Covid-19 foi duas vezes maior do que a de outros doentes que se internaram em seus hospitais edit

247 - A Rede D’Or fez um levantamento e constatou que a mortalidade de pacientes com câncer que tiveram Covid-19 foi duas vezes maior do que a de outros doentes que se internaram em seus hospitais. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

No total, 1.600 pacientes com câncer em tratamento tiveram Covid-19 e foram hospitalizados em unidades da rede, que é privada, em todo o país. A mortalidade, entre eles, chegou a 4%.

O médico Paulo Hoff, presidente da Oncologia D’Or, afirma que, para os demais pacientes, a expectativa de sair do hospital tem sido mais alta. A mortalidade entre eles, na rede, é de 2%.

