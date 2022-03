Morte de Paulo Vaz, casado com Pedro HMC, levanta debate sobre transfobia e ódio na internet

Apoie o 247

Revista Fórum - O influencer e policial civil Paulo Vaz, mais conhecido como Popó Vaz, de 37 anos, foi encontrado morto nesta segunda-feira (14). Ele era um dos únicos homens transexuais em carreira na polícia no Brasil. A sua morte foi confirmada nas redes sociais pela agência Mosaico, que fazia o gerenciamento de sua carreira.

Ainda não há informações detalhadas sobre a causa da morte do influencer, mas há suspeita de que ele tenha cometido suicídio. Popó era casado com Pedro HMC, youtuber do canal Põe na Roda.

A morte do policial suscitou um debate nas redes sociais sobre comentários de ódio na internet, principalmente ataques transfóbicos. Popó e Pedro foram duramente criticados após a publicação de um vídeo íntimo do youtuber.

"O Paulo Vaz faleceu e isso me lembra q em 2018 a Antra publicou no site que 85,7% dos homens trans já pensaram em suicidio e/ou tentaram cometer o ato. Isso não eh um caso isolado, me faz lembrar a morte do Demétrio tbm e tantes outres que se foram. Parece que nossa vida não vale nada", escreveu um internauta.

