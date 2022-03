Mortes violentas de LGBT no Brasil aumentaram 8% em 2021, diz pesquisa

Segundo o levantamento do Grupo Gay da Bahia, o país registrou uma morte LGBT a cada 29 horas em 2021. Pesquisadores afirmam que há subnotificação edit

Apoie o 247

ICL

Revista Fórum - De acordo com levantamento feito pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), 300 pessoas LGBT sofreram morte violenta no Brasil em 2021, um aumento de 8% quando comparado com o relatório referente ao ano de 2020 (237 mortes LGBT).

Em 2021 foram registrados 276 homicídios (92%) e 24 suicídios. Dessa maneira, o Brasil registrou uma morte LGBT a cada 29 horas em 2021.

O Nordeste foi a região com a maior porcentagem de mortes violentas com 35% dos casos, seguida do Sudeste que registrou 33% dos casos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE